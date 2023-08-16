الجيزة توفر فرص عمل جديدة، تعرف على التفاصيل (مستند)

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات، وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة مساعدين فنيين إنتاج وأشار الجهاز إلى أن الشروط المطلوبة في المتقدم للوظيفة وهي أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم صنايع خمس أو ثلاث سنوات قسم ميكانيكا أو كهرباء أو يكون حاصل على أو حاصل على دبلوم المعاهد الفنية صناعي أو تجاري ولا يزيد السن عن ٣٠ سنة.



وأضاف الجهاز إلى مزايا هذه الوظيفة تشمل توفير تأمين اجتماعي وطبي وزيادة سنوية وحافز شهري وتوافر مواصلات من والي الشركة.

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خطوات الحصول على فرص عمل بموقع وزارة العمل





- يمكن للراغب في الحصول على وظيفة بالقطاع الخاص من خلال وزارة العمل، الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط

وتتمثل خطوات التقديم كما يلي:

الضغط على أيقونة «النشرة القومية للتشغيل» أعلى صفحة الموقع الرسمي للوزارة. الضغط على أيقونة «تسجيل بيانات راغبي الوظائف المعلن عنها». كتابة الاسم كاملا. تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.





_ إذا كان «الراغب في وظيفة» سبق له استخدام الموقع وسجل بياناته وله حساب على موقع الوزارة، فعليه أن يدخل كلمة السر الخاصة به.

_حال استخدام الموقع لأول مرة يجب إنشاء حساب خاص للمستخدم لمتابعة طلب التوظيف.

_اختيار الوظيفة الراغب في الالتحاق بها.

_ اختيار المحافظة التابع لها والراغب في التوظيف بها من خلال السهم «المثلث المقلوب».

_كتابة بيانات الوصول إليه والاتصال به «رقم التليفون، البريد الإلكتروني، وعنوان السكن والإقامة بالتفصيل».

و تعرض الصفحة طلبات التقدم الإلكترونية على الإدارة المختصة، لفحص المؤهلات وترشيح المتقدمين على الوظائف الشاغرة، حسب المؤهلات العليا والمتوسطة والخبرات السابقة المسجلة في بياناتهم التي جرى تسجيلها في الموقع الإلكتروني، إذا توافرت فيهم باقي الشروط المحددة لكل وظيفة معلن عنها.

خطوات الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من خلال مكاتب العمل







وهناك طريقة التقديم للوظائف المتوفرة في القطاع الخاص بالشركات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة.

- إعلانات الوظائف تتوفر في جميع مكاتب العمل الموجود بمدن المحافظة وعبر موقع المديرية

- ويُمكن لطالب الوظيفة التوجه لمكتب العمل التابع له ومعه شهادة التخرج وبرنت تأمين وبطاقة الرقم القومي

-موظف المكتب يعرض لطالب الوظيفة الوظائف الشاغرة بالشركات والمصانع

- فى حالة ملائمة الوظيفة للشاب يعطيه الموظف جواب ترشيح موجه للمؤسسة لتعيينه

-أما فى حالة عدم وجود وظيفة شاغرة يتم تسجيل بياناته فى سجل ويطلب منه السؤال بعد أسبوع لحين توفير وظيفة مناسبة

- بخصوص ذوي الهمم هناك قاعدة بيانات بالمؤسسات التي توفر فرص عمل لهم ويتم التعامل معها وتسهيل إجراءات التوظيف

- الشركات والمصانع مُلزمة بتوفير تأمينات وتأمين صحى ورواتب مجزية.

- حال إخلال الشركة بأي بند بالعقد يحق للشاب تقديم شكوى خلال 7 أيام من حدوثها ولجنة من التفتيش بالمديرية تفحص الشكوى وتعمل على حلها

- حال تعنت صاحب العمل فى الحل يتم إحالة الأمر للقضاء للفصل فيه.