معدلات تنفيذ مشروعات الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر

أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولة تفقدية، لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات بمناطق جنوب الأحياء، الحزام الأخضر والتوسعات الشرقية، رافقه خلالها محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز، عمرو محي معاون رئيس الجهاز وإستشاري المشروعات والشركات المنفذة.

استهل رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته المرورية بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء؛ للوقوف على معدلات التنفيذ، ومعدل أداء الشركة بالمشروع خلال الأسابيع المنقضية.

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شدد "النجار" على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ كافة الإجراءات لنهو المشروع فى أقرب وقت ممكن مع تقديم برنامج زمنى مكثف وتمويلي مستهدف.

تابع خلال مروره بطرق ( R9 - R11' - R12 - R13 ) أعمال صب وفرد طبقات الأسفلت خلال الأيام الماضية، موجها بتكثيف مقاولي أعمال الأرصفة وسرعة الإنتهاء من تجهيز محطة خلط الأسفلت بمدينة ٦ أكتوبر؛ لزيادة معدل إنتاج الأسفلت وكذا البدء في التوريدات اللازمة لاستسهال التنفيذ دون توقف.



وجه بسرعة الإنتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية لشبكة الرى ( خطوط - غرف صمامات وملحقاتها ) لاعتمادها وتنفيذها بالسرعة المطلوبة؛ لتيسير وتسهيل أعمال الرصف بحارات طرق تنفيذ خطوط الرى بشكل متوالي، فضلا عن سرعة البدء في التعاقد لتوريدات مواسير الري وملحقاتها ومحابس غرف الصمامات والقطع الخاصة بها لتجنب توقف وتعطيل العمل بالشبكة لاحقا، مع العمل على مرونة التنفيذ بشكل متوازى ومتتابع لكافة بنود المشروع.

كما شدد على الشركة المنفذة بمراعاة كافة الأصول والمواصفات الفنية وأصول الصناعة لجميع الأعمال مع الإلتزام بمعايير الجودة والصحة المهنية والتنظيم والأمن والأمان وكذا أعمال النظافة بالموقع.

عقب ذلك، توجه "النجار" إلى منطقة الحزام الأخضر، حيث تفقد تنفيذ أعمال المرافق التي يتم تنفيذ فيها (شبكة المياه - شبكة الري - محطة الصرف الصحي - أعمال الفرمة للطرق) وذلك بمنطقة الإسكان الفاخر (الحزام الأخضر) بأحواض تحمل أرقام من ( ١٧ إلى ٢٤) لاستكمال أعمال التنمية والتطوير للمنطقة.

قال "النجار" إن منطقة الحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر تنقسم إلى ٣ مناطق، المنطقة الأولى من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة 4500 فدان وتضم مشروعات المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 1: 16 بإجمالي أطوال شبكات مرافق حوالي 236 كيلومترًا (76 كم شبكة مياه - 78 كم شبكة ري - 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، وعدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد)، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال حوالي 85 كم، ويشمل المشروع أيضًا 5 محطات رفع صرف صحي.

أشار إلى أنَّ المنطقة الأولى تضم أيضًا مشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق بوليفارد الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض 50 مترًا وبطول حوالي 11 كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم سوميد والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة ببعضها والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط سوميد للبترول.

تابع "النجار" إن المنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان، وتشتمل على تنفيذ المرافق الرئيسية ( طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 17 إلى حوض 24 بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلو مترا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري - 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار )، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال حوالي 30 كم، وسيتم تنفيذ 4 عدَّايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة، وجارٍ تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة إجمالية 26 ألف متر مكعب/ يوم.

أضاف أنَّ المنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان، إذ يجرى الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها وإعداد مستندات الطرح.



اختتم رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته التفقدية بالمرور على القطاعالشرقى، تابع خلالها الأعمال الجارية في أعمال الطرق الجارى تنفيذها فى شارع عبدالمنعم رياض المتمثل فى أعمال شبكة الرى الرئيسية ورفع كفاءة الطريق وتحسين الاداء المرورى وكذلك دراسه خطه توسعه الطريق فى نطاق جامعه مصر والمنطقة التجاريه وكذلك ماسيتم تنفيذه من كافه العناصر التكمليه من ارصفه ومناطق عبور للمشاة وخلق ساحات لانتظار السيارات لاستيعاب الكثافات المروريه بالمنطقة.