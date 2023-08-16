الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

العاصمة الإدارية تعلن عن تيسيرات جديدة للشركات العقارية

خالد عباس رئيس شركة
خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية

قرر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إقرار عدد من التيسيرات التي تتعلق بالسداد والتي تشمل (تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50 %) بالإضافة الي مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الاعلان.

وأشارت الشركة إلى أن المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاستفادة في تلك التيسيرات التوجه للقطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الكائنة بالحي الحكومي.

Advertisements

ويأتي ذلك في اطار حرص الشركة علي تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة الامر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

وفى السياق نفسه، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن،  بتفقد مشروع عمارات المرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة،   بعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع.

وخلال الجولة، وجه مسئولو الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع في أقرب وقت، موضحين أن نسبة تنفيذ العمارات تجاوزت 91% من المشروع، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة، واستمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار مدينة بدر بالشكل اللائق.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم التنبيه على شركات الإسكان العاملة بالمشروع بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات وتذليل العقبات والتحديات لدفع الأعمال، بجانب مطالبة الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال، وكذا بالنسبة لأعمال الطرق وتنسيق الموقع، حتى يتسنى مواصلة خُطة تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الذين اختاروا محور الوحدات.

شقق الإسكان، 3 سبتمبر قرعة علنية لتخصيص شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

تعرف على موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق لؤلؤة بدر

وأكد المهندس عمار مندور، أن المحطة تم تنفيذها  لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور عاصم الجزار العاصمة الإدارية الجديدة العاملين بالعاصمة الادارية العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

شقق الإسكان، 3 سبتمبر قرعة علنية لتخصيص شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

تعرف على موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق لؤلؤة بدر

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

نجيب ساويرس يرد على رسالة عمرو عبد الجليل بعد وصفه بشريكه

السيسي يمنح أهالي سيوة 6 أشهر لزراعة أراضيهم: الحاج بلال معاه فلوس كتير

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

انفوجراف

شارك بـ 9 أفلام في موسم الصيف.. بيومي فؤاد «حسن حسني الجيل الجديد» (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنهم لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية