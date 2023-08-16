العاصمة الإدارية تعلن عن تيسيرات جديدة للشركات العقارية

قرر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إقرار عدد من التيسيرات التي تتعلق بالسداد والتي تشمل (تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50 %) بالإضافة الي مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الاعلان.

وأشارت الشركة إلى أن المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاستفادة في تلك التيسيرات التوجه للقطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الكائنة بالحي الحكومي.

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ويأتي ذلك في اطار حرص الشركة علي تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة الامر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

وفى السياق نفسه، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع عمارات المرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع.

وخلال الجولة، وجه مسئولو الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع في أقرب وقت، موضحين أن نسبة تنفيذ العمارات تجاوزت 91% من المشروع، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة، واستمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار مدينة بدر بالشكل اللائق.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم التنبيه على شركات الإسكان العاملة بالمشروع بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات وتذليل العقبات والتحديات لدفع الأعمال، بجانب مطالبة الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال، وكذا بالنسبة لأعمال الطرق وتنسيق الموقع، حتى يتسنى مواصلة خُطة تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الذين اختاروا محور الوحدات.

وأكد المهندس عمار مندور، أن المحطة تم تنفيذها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.