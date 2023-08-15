أحمد أبو الغيط: اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا جاد ومثمر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا جاد ومثمر.

وأوضح خلال تدوينه له على “x” تويتر سابقا، إن اللجنة تضمنت حوار مهم مع وزير خارجية سوريا.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أنه يتواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز.

وشارك أبو الغيط، في الاجتماع الذي عُقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، للجنة الاتصال الوزارية العربية مع وزير خارجية سوريا بدعوة من جمهورية مصر العربية.

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وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن لجنة الاتصال مشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي، وتضم ست دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.

وكلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان (١ مايو٢٠٢٣).



وقال رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

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