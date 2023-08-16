الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد اعتمادها من الرئيس السيسي، ننشر أسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة 2023

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على الحركة الدبلوماسية الجديدة 2023، لاعتماد سفراء مصر في الخارج. 

جرى تعيين عدد من السفراء الجدد، في الحركة الدبلوماسية الجديدة، لتمثيل مصر في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ترقية بعض السفراء الحاليين. 

وجاءت الحركة كالتالي: 

 

 

 

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