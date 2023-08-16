بعد اعتمادها من الرئيس السيسي، ننشر أسماء الحركة الدبلوماسية الجديدة 2023

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على الحركة الدبلوماسية الجديدة 2023، لاعتماد سفراء مصر في الخارج.

جرى تعيين عدد من السفراء الجدد، في الحركة الدبلوماسية الجديدة، لتمثيل مصر في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ترقية بعض السفراء الحاليين.

وجاءت الحركة كالتالي:

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