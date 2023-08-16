حكاية مراهق عذبه والده حتى الموت ببولاق الدكرور، الجثة بها آثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسد، والنيابة تأمر بحبسه

وقف أب حائرا أمام سلوك نجله، يفكر في طريقة جديدة لتأديبه، فألهمه تفكيره الشيطاني إلى أن تعذيب الطفل المراهق أفضل طريق لتقويم سلوكه، غير مهتما بطرق التربية الحديثة التي تحثه على النصح والإرشاد وعدم اللجوء إلى العنف.

لم يتحمل جسد الشاب الصغير وصلات التعذيب القاسية التي لم يتوقف عنها والده كلما ارتكب خطأ، حتى خارت قواه أمام جبروت الأب ولفظ أنفاسه الأخيرة تحت نظر والده، الذي فشل في تقديم المساعدة له وإسعافه.

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تفاصيل التحقيق في قتل عامل لنجله

وباشرت نيابة الجيزة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث، وكلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة للحصول على تقرير الصفة التشريحية حول الحادث، كما أمرت بدفن الجثة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث في التحقيقات، وأفاد بأن نجله في مرحلة المراهقة دائما ما يعصي كلامه وتعليماته له، استخدم معه كل سبل الترغيب والترهيب دون جدوى، وفي يوم الواقعة قام بالتعدي عليه بالضرب بقصد تأديبه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت تفاصيل مناظرة الجثة، أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 15 سنة، وبه آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده، وتلك الإصابات أودت بحياته، ولم تفلح اسعافات الأطباء في نجدته من الموت.

أب يقتل نجله ببولاق الدكرور

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل طفل داخل منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 سنة، وبه آثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن والد المجني عليه عامل، دائم التعدي عليه بالضرب لتأديبه، ويوم الواقعة قام بالتعدي بالضرب عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.