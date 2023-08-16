قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اتهام شخص بتزوير المحررات الرسمية والعرفية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.

وكشفت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب" - طابعة - ماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات - ماكينة لصناعة الأختام "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي"- مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الجيزة طالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت البداية بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية.