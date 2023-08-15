تشريح جثة شاب قتله صديقه طعنًا في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب قتل علي يد صديقه طعنا بالمطواة أثناء التشاجر وسط الشارع، بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور، وذلك للحصول علي تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة.

مقتل عامل فى بولاق الدكرور

وكان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

عامل يقتل صديقه ببولاق الدكرور



وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال

كما قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الجيزة طالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت البداية بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.