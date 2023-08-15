الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

حبس المتهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وأمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة المجني عليه، والحصول على تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.


كما أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الجريمة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث.


انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

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القبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار

كانت البداية عندما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية في أطفيح، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خصومة ثأرية، حيث طاردوه وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين بواسطة سيارة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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