القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروع إحلال وتجديد نظام SCADA بمحطة روض الفرج

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 04:46 م 8/16/2023 4:46:58 PM

ممدوح رسلان، فيتو

تفقد المهندس Advertisements

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد نظام SCADA بغرفة التحكم الرئيسية بالإدارة العامة للتحكم والمراقبة الإلكترونية بمحطة مياه روض الفرج، ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة SCADA لتحقيق التكامل مع المنظومة الرقمية الموحدة للشركة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى وتحقيق التكامل بين جميع منظومات العمل داخل الشركة لتحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى.

كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، وموقف المشروعات التي تم ويجري تنفيذها خلال عام 2023.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، شهد طفرة كبيرة فى كم ونوع الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، مشيرا إلى أنه تم أيضا إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتهدف لتغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي، بجانب المشروعات التنموية الأخرى التي تشتمل عليها المبادرة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Advertisements

وأوضح وزير الإسكان، أن محافظة الفيوم، حظيت باهتمام القيادة السياسية، لتطوير البحيرات الطبيعية، ومنها بحيرة قارون، حيث تم تخصيص مبلغ 9 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي، والذى سيسهم في تحسين نوعية المياه ببحيرة قارون، وخفض تأثير مياه الصرف بها، ويتكون المشروع من (إنشاء 54 محطة رفع صرف صحى جديدة – توسيع شبكات صرف صحى قائمة بحوالي 650 كم – إنشاء 145 كم خطوط طرد – إحلال وتجديد 6 محطات معالجة صرف صحى – إنشاء 5 محطات معالجة صرف صحى جديدة – توسعة 4 محطات معالجة قائمة – إعادة تأهيل 3 محطات معالجة صرف صحى – شراء 28 سيارة كسح لخدمة المناطق الريفية ذات التعداد السكاني الأقل من 1400 نسمة).

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم تخصيص نحو 200 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد، ومد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة الفيوم، وتشمل (محطة صرف صحي تطون - محطة صرف صحي خلف النادي وسنورس 1 - رافع طامية، خط طرد محطة رفع صرف صحي منيا الحيط الفرعية - خط طرد ومحطة رفع الفرعية بقريه طبهار - خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز طامية - خطوط مياه بمركز الفيوم - خطوط مياه مدينة الفيوم - توصيل الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة بناحية مفارق السبيل طريق أبو كساه - إحلال وتجديد الصرف الصحي بقرية شكشوك - توسعة محطة معالجة سنهور البحرية - استكمال الصرف الصحي بقرية السعيدية).

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم رفع كمية المياه المنتجة سنويا بالمحافظة إلى 320 مليون م3، وإصلاح وصيانة 11200 نقطة تسريب، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة بطول 30 كم بأقطار مختلفة على مستوي المحافظة، بجانب العمل على تحسين الضغوط بأطراف الشبكة من خلال تركيب وحدات رفع بقري (فانوس – أبو كساه – العلوية – سعودي – الحناوي – ابهيت الحجر)، وتم تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لمحطة مياه قحافة الجديدة، وجارٍ العمل على تأهيل (محطة مياه العزب الجديدة – محطة مياه الريان)، وتأهيل عدد من محطات رفع الصرف الصحي، ومحطة معالجة حنين، للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.