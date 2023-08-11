عمرو عبدالعزيز "مهراجا هندي" في "الليلة كبيرة"

انضم الفنان عمرو عبدالعزيز لقائمة ضيوف شرف مسلسل الليلة كبيرة الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

تفاصيل ظهور عمرو عبد العزيز في مسلسل الليلة الكبيرة

وظهر عمرو عبدالعزيز في كواليس العمل وهو يرتدي زي مهراجا هندي وقدم عدد من مشاهد العمل مع الفنانة هالة فاخر والفنان حجاج عبدالعظيم، ونال عمرو اشادات من كافة المتواجدين بموقع التصوير.

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني

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عمرو عبد العزيز في كواليس مسلسل الليلة الكبيرة، فيتو

يذكر أن مسلسل «الليلة كبيرة» من تأليف ورشة حروف «إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض»، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم: هالة فاخر، ومحسن منصور، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد طعيمة، وعبدالرحمن ظاظا، ولؤي شوكت، وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، إنتاج شركة إكسليفون، وأشرف على الإنتاج عوض ماهر.

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