الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

الزمالك والمصري،فيتو
الزمالك والمصري،فيتو

الدوري المصري، تعاني 6 أندية من الدوري المصري عقوبة الحرمان من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

الأندية المصرية الموقوفة من القيد

وبحسب نظام CMS الخاص بتسجيل اللاعبين في في قوائم الأندية والتابع للفيفا فأن هناك 6 أندية مصرية تواجه حظر قيد اللاعبين بسبب غرامات ومبالغ مستحقة للاعبين والمدربين السابقين. 

وتضم قائمة الأندية المصرية المحرومة من القيد كل من:

إيسترن كومباني (موقوف 4 فترات قيد)

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المصري البورسعيدي (فترتي قيد)

الزمالك (فترتي قيد)

إنبي (فترتي قيد)

الإسماعيلي (فترتي قيد)

مصر المقاصة (3 فترات قيد)

إيقاف القيد في الزمالك

إيقاف القيد لنادي الزمالك، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة طرف النادي، أحدها لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وتبلغ مليون و360 ألف دولار تمثل قيمة صفقة انتقال محمود شيكابالا من صفوف الفريق البرتغالي إلى الزمالك.

وأيضا بسبب مستحقات اللاعب الغاني أشيمبونج والتي تبلغ قيمتها 270 ألف دولار، باقي قيمة عقد اللاعب مع الفريق الأبيض قبل أن يتم فسخ عقده من طرف النادي وعد تسليمه باقي مستحقاته. 

وقف القيد بانبي

وكانت المحكمة غرمت إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس مع مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكما نهائيا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حرموسم 2020  بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

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الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

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إنبي يكشف حقيقة وقف القيد بسبب زياد بوغطاس

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