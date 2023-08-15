الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، زد يضم مصطفى فوزي لمدة 5 سنوات قادما من الأهلي

زد يضم مصطفى فوزي
زد يضم مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي

الدوري المصري، أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

صفقات زد 

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي.

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علي لطفي ينتقل إلى زد


وأعلن النادي الأهلي رحيل حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن قضى 6 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي حقق فيها العديد من الألقاب رغم مشاركاته القليلة حيث شارك على في السنوات الستة كحارس ثاني بديلا لمحمد الشناوي الحارس الأول للفريق.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر، لاعب نادي زد إف سي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الإنجليزي، في ظل التجربة الجديدة التي قام بها النادي، بضرورة البحث عن مواهب صغار في إفريقيا.

ووقع عمر خضر، البالغ من العمر 17 عامًا على اتفاقية ما قبل العقد مع النادي الإنجليزي، حيث سينضم عمر خضر إلى أستون فيلا بتاريخ في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث سيقوم بتوقيع عقد طويل الأجل.

ويمثل هذا الاتفاق أول توقيع للاعب منذ أن أبرم أستون فيلا وزد إف سي اتفاقية تعاون في وقت سابق من هذا العام، حيث يُعد التوقيع مع الموهبة المثيرة خطوة مهمة لأكاديمية أستون فيلا، لاسيما أنه جذب إعجاب واهتمام عدد كبير من الأندية العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وقضى عمر خضر بعض الوقت في مركز تدريبات أستون فيلا، من أجل إقامة فترة معايشة مع الفريق الإنجليزي، حيث قام بزيارة مركز الأداء العالي والتقى بنجوم الفريق الأول ومدرب الفريق أوناي إيمري، وكان برفقة أسطورة النادي المصري أحمد المحمدي. 

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