الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

الزمالك، يواجه مسؤولو نادي الزمالك أزمة كبيرة، بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوقف القيد للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فيفا يمنع الزمالك من قيد صفقاته الجديدة

وكشف مصدر باتحاد الكرة المصري لفيتو، أن الأخير تلقى ثلاثة خطابات متتالية في الأسابيع الماضية، من الفيفا، تفيد إيقاف القيد لنادي الزمالك، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة طرف النادي، أحدها لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وتبلغ مليون و360 ألف دولار تمثل قيمة صفقة انتقال محمود شيكابالا من صفوف الفريق البرتغالي إلى الزمالك.

وكان نادي الزمالك قام قبل يومين بتسديد مبلغ 30 مليون جنيه لصالح خزينة اتحاد الكرة، تمثل نصف الديونية المستحقة للأخير طرف نادي الزمالك من الموسم الماضي.

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مستحقات أشيمبونج

أما الخطاب الثاني من الفيفا والذي تسلمه اتحاد الكرة في وقت سابق، فيفيد إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني أشيمبونج والتي تبلغ قيمتها 270 ألف دولار، باقي قيمة عقد اللاعب مع الفريق الأبيض قبل أن يتم فسخ عقده من طرف النادي وعد تسليمه باقي مستحقاته.

بنجامين أشيمبونج، فيتو

رعاية إبراهيما نداي

أما الخطاب الثالث الذي وصل اتحاد الكرة المصري قبل بضعة أيام فكان يتضمن قرار الفيفا بإيقاف القيد للزمالك بسبب تأخره في دفع 7 آلاف دولار لصالح نادي وادي دجلة، تمثل قيمة رسوم حق رعاية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأبيض المنتقل إليه من لوزيرن السويسري في الإنتقالات الشتوية الماضية، وهو الذي كان يلعب بصفوف نادي وادي دجلة قبل الانتقال للدوري السويسري.

إجمالي مديونيات الزمالك الخارجية

وبالتالي يحتاج الزمالك إلى ما قيمته مليون و637 ألف دولار، يجب أن يقوم بسدادها لصالح الأطراف الثلاث الدائنة، موزعة على النحو التالي:

180 ألف دولار أشيمبونج (مستحقات متأخرة من عقد اللاعب) + 90 ألف دولار غرامة تأخير

مليون و360 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة (قيمة صفقة إنتقال شيكابالا للزمالك)

7 آلاف دولار مستحقات وادي دجلة (قيمة رعاية إبراهيما نداي)

انطلاق فترة الراحة السلبية للاعبي الزمالك

وتبدأ اليوم السبت الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للاعبين لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.