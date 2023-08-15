الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

متحدث الخارجية يوثق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا (فيديو)

الاجتماع الثلاثى،
الاجتماع الثلاثى، فيتو

نشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو يوثق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا التى تم عقدها اليوم فى القاهرة.

وعقد وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق وأمين عام جامعة الدول العربية اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا اليوم فى القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحثت اللجنة تطورات الوضع السورى وتحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

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وتم الاتفاق على عقد اللجنة الدستورية السورية فى سلطنة عمان. 

وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصرى، فى ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، إن خطوة مقابل خطوة لن تحل الأزمة السورية فى المستقبل المنظور، وإن الحل مرهون بازالة تداعياتها والعمل على بناء منظومة تحقق احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.

وتابع شكري، من الصعب وضع تاريخ محدد للتوصل للحل السياسى، ويتوقف ذلك على وضع سوريا خارطة طريق لمستقبلها وعدم التدخل في شأنها الداخلي، بهدف الوصول لنقطة التوافق، والعمل على توفير مناخ يحفظ حقوق الإنسان وأهمية عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدانهم في ظل وجود رغبة دمشق لتيسير عودة اللاجئين لوطنهم.

أوضح وزير الخارجية، أن لجنة الاتصال العربية حول سوريا شددت على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة القرار 2254. 

كما أوضح أنه تم التطرق لملف مكافحة الإرهاب في سوريا، وضرورة معالجة قضية المقاتلين الأجانب في سوريا وضرورة الحفاظ على السيادة السورية، موضحا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء، وهناك اجتماعات دورية للتنسيق مع حكومة سوريا لتناول كافة أبعاد الأزمة.

وتابع أن اللجنة سلمت مستند لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يتضمن بعض الأفكار لمعالجة الأوضاع الإنسانية في البلاد، معربًاعن تطلعه لاستمرار المرونة من الجانب السوري والمشاورات الإيجابية والجهود التي تبذل.

وأشار إلى أن حالة الجمود الراهن في سوريا منذ خمس سنوات نتيجة عدم اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السورية في ظل معاناة أبناء الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية، أن اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بسوريا، ناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية، ولفت إلى أن وزير خارجية سوريا اطلع الوزراء العرب على جهود دمشق في تفعيل كافة العناصر التي طرحتها اللجنة.

كما أشار أن البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال تطرق لاستضافة عمان لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، موضحا أن استئناف المسار الدستوري له أهميته وتتطلع الدول المشاركة في اللجنة لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توافق وتنسيق مع المبعوث الأممي جير بيدرسون للتنسيق للاجتماع لضمان مشاركة أوسع وفعالة.

أحمد أبو الغيط: اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا جاد ومثمر

ننشر البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

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سوريا العراق الأردن

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