الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

زاخاروفا، فيتو
زاخاروفا، فيتو

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بطريقة ساخرة، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول خفض الدين العام الأمريكي، قائلة إن الكلام مجاني متاح ويمكن لأي أحد أن يتفوه به.

وكانت زاخاروفا تعلق على فيديو لبايدن نشرته بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، كتبت فيه: "أعرف أنا الأخرى شخصين قاموا بتخفيض الدين القومي للولايات المتحدة بمقدار 12-15 كوادريليون دولار.. ربما تعرفهم أنت أيضا.. موجودون في فناء كل منزل بالمناسبة".

Advertisements

الدين القومي للولايات المتحدة زاد

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة لولاية ويسكونسون، قد صرح بأنه "أول من خفض الدين العام الأمريكي بمقدار 1 تريليون دولار و700 مليار دولار".. على الرغم من أن حقيقة الأمر أن الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية، على العكس من ذلك، زاد بمقدار 3.84 تريليون دولار، حتى دون الأخذ بعين الاعتبار رفع سقف الدين الجديد المعتمد في عام 2023 بمقدار 1.8 تريليون دولار.

ماريا زاخاروفا ترحب بالتعاون المصري الروسي

زخاروفا: الحديث عن أطماعنا في أفريقيا هراء، وقدمنا ثرواتنا مجانا لحلفائنا وأعدائنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ماريا زاخاروفا الرئيس الامريكي جو بايدن ولاية ويسكونسون الدين العام الأمريكي

مواد متعلقة

زاخاروفا تحث قمة فيلنيوس على ضرورة تأمين زابوريجيا

ماريا زاخاروفا ترحب بالتعاون المصري الروسي

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

السيسي: معملناش قرار خطير ورطنا فيه الدولة والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

Advertisements

منوعات

المزيد

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

المزيد

خدمات

المزيد

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقديم لطلاب "الثانوية" وتستعد للعام الدراسى الجديد بأفضل خدمة تعليمية

طقس الغد، تحذير من السيول في هذه المناطق

المزيد

انفوجراف

من مطرب المراهقين إلى نجم الجيل.. مشوار تامر حسني في 20 سنة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية