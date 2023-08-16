زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بطريقة ساخرة، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول خفض الدين العام الأمريكي، قائلة إن الكلام مجاني متاح ويمكن لأي أحد أن يتفوه به.
وكانت زاخاروفا تعلق على فيديو لبايدن نشرته بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، كتبت فيه: "أعرف أنا الأخرى شخصين قاموا بتخفيض الدين القومي للولايات المتحدة بمقدار 12-15 كوادريليون دولار.. ربما تعرفهم أنت أيضا.. موجودون في فناء كل منزل بالمناسبة".
الدين القومي للولايات المتحدة زاد
وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة لولاية ويسكونسون، قد صرح بأنه "أول من خفض الدين العام الأمريكي بمقدار 1 تريليون دولار و700 مليار دولار".. على الرغم من أن حقيقة الأمر أن الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية، على العكس من ذلك، زاد بمقدار 3.84 تريليون دولار، حتى دون الأخذ بعين الاعتبار رفع سقف الدين الجديد المعتمد في عام 2023 بمقدار 1.8 تريليون دولار.
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