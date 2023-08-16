الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، مصر تنظم بطولة أفريقيا لكرة الهدف المؤهلة لدورة باريس 2024

مصر تنظم بطولة أفريقيا
مصر تنظم بطولة أفريقيا لكرة الهدف المؤهلة لدورة باريس، فيتو

كرة الهدف، أعلن الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يفيد موافقته على إسناد تنظيم بطولة أفريقيا لـ كرة الهدف 2023 بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

مصر تنظم بطولة أفريقيا لـ كرة الهدف 2023

من جانبه قال الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين إن موافقة الاتحاد الدولي على إسناد تنظيم بطولة أفريقيا لـ كرة الهدف، في مصر يعد انتصارا مهما للمنظومة الرياضية المصرية التى شهدت تطورا غير مسبوق على مدار السنوات الماضية.

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رسميا مصر تنظم بطولة أفريقيا لكرة الهدف المؤهلة لدورة باريس 2024، فيتو 

أضاف عوين أن البطولة الأفريقية هي المحطة الأخيرة للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 من قارة أفريقيا.

وأشار عوين إلي أن ممثل الاتحاد الدولى خلال زيارته لمعاينة الصالة المغطاة أشاد بالقدرات والإمكانيات التى تتمتع بها القاهرة من البنية التحتية الرياضية التي شهدتها مصر والتطوير الهائل الذي حدث في شبكة الطرق الرئيسية المؤدية من مطار القاهرة إلى الصالة المغطاة.

وشدد رئيس الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين على الدور البارز الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في دعم البطولة لإظهارها بالشكل الذي يليق باسم مصر عن طريق المتابعة الدقيقة من الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والأستاذ محمود عبد العزيز مدير الاتحادات النوعية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية عن فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر ومساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة من خلال فتح مراكز الشباب  لتسويق منتجات الشباب أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية، وذلك لاقبال  مجموعة كبيرة من الشباب على تبني مشروعات خاصة بهم لتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا، فيتو 

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدد (28) معرضًا بمراكز الشباب خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/8/2023 بمحافظات (الجيزة / أسيوط / الوادي الجديد / شمال سيناء / أسوان / بني سويف / جنوب سيناء / البحر الأحمر / بورسعيد / الدقهلية) بمشاركة (304) عارضين من أصحاب المشروعات.

وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا

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كرة الهدف الشباب والرياضة أشرف صبحي الاتحاد الرياضي للمكفوفين صالة حسن مصطفي

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