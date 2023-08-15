أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية عن فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر ومساهمة الوزارة في خفض معدلات البطالة من خلال فتح مراكز الشباب لتسويق منتجات الشباب أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية، وذلك لاقبال مجموعة كبيرة من الشباب على تبني مشروعات خاصة بهم لتحقيق دخل مناسب يمثل دعما كبيرا لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية.

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وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا، فيتو

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدد (28) معرضًا بمراكز الشباب خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/8/2023 بمحافظات (الجيزة / أسيوط / الوادي الجديد / شمال سيناء / أسوان / بني سويف / جنوب سيناء / البحر الأحمر / بورسعيد / الدقهلية) بمشاركة (304) عارضين من أصحاب المشروعات.

وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجانا، فيتو 2

من ناحية أخرى، حسمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المفترض أن تعقد يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أرسلت خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يتضمن بطلان إجراءات دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، يوم الجمعة المقبل، والتي كانت تتضمن مناقشة تعديل لائحة النادي.

أزمة جديدة بسبب الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك

ويتضمن جدول الأعمال عرض واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، والموضوعات ذات الطبيعة المهمة والعاجلة والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يطلب خلاله الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 18 أغسطس، إلا أن وزارة الشباب والرياضة رفضت انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر أن تشهد مناقشة تغيير لائحة النادي.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أخطرت مجلس الزمالك رسميا برفض الجمعية العمومية لتعديل اللائحة خلال الفترة الحالية بسبب عدم قانونية الأمر.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي ترفض فيها وزارة الشباب والرياضة، طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة، حيث سبق وأن رفضت عقد الجمعية 4 مرات بسبب عدم قانونية الإجراءات لتعديل لائحة النادي.

من ناحية أخرى، نظمت وزارة الشباب والرياضة، مهرجان رياضي بخليج غزالة بالساحل الشمالي بتنظيم مشترك بين الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية واتحاد الخماسي الحديث واتحاد الغوص والانقاذ.

وانطلقت الفعاليات تحت رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث بمشاركة 500 فرد من 10 دول، وشملت مسابقات ركض وسباحة في أجواء تنافسية كبيرة من قبل المشاركين.

الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو

شهد الفعاليات سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وشريف فتحى المدير التنفيذي للمهرجان، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.

الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو

جاء المهرجان ضمن حزمة الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تحرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على تنظيمها بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية تحقيقًا لرؤية الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية من جانب، وتنشيطا وترويجًا للسياحة الرياضية من جهة أخرى.

الشباب والرياضة تختتم المهرجان الرياضى بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول، فيتو

وقامت اللجنة المنظمة للمهرجان الرياضي بخليج غزالة بالساحل الشمالى بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بمنافسات الركض والسباحة فى ختام الفعاليات التي أشاد بتنظيمها جميع المشاركين.