موسكو: أسقطنا 3 مسيرات أوكرانية.. وكييف تعلن إسقاط 113 طائرة روسية

حرب البيانات

تبادلت كل من موسكو وكييف، إصدار البيانات العسكرية، والإعلان عن أنباء تبشر بانتصار كل طرف على الآخر، حيث أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية فوق منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 13 مسيرة روسية خلال ليل الثلاثاء.

وفي البر، أعلنت كييف، اليوم الأربعاء، استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية.

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استعادة قرية أوروزخين

من جانبها، قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القوات الأوكرانية حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين في منطقة دونيتسك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأوضحت ماليار على تليجرام: "أوروزخين تحررت.. المدافعون عنا متحصنون على مشارفها".

وخلال الأيام القليلة الماضية، دارت معارك ضارية في وحول أوروزخين وستارومايورسك على بعد حوالي 60 ميلا إلى الجنوب الغربي من دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.

الدفاع الروسية: لا خسائر من هجوم المسيرات الأوكرانية

وبالنسبة لإسقاط المسيرات الأوكرانية، أوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تليجرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 بتوقيت جرينتش) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار في منطقة كالوجا".

وأشارت إلى أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى.

سقطت في منطقة كالوجا

وبدوره، أكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تليجرام، أن المسيّرات تم إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوجا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

ومؤخرا، تزايدت الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.

وهذه هي المرة الخامسة على الأقل التي تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوجا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من أغسطس والسابع منها، إضافة الى يومي الخميس والسبت الماضيين.

وكانت وزارة الدفاع والسلطات المحلية أعلنت في 3 أغسطس إسقاط 7 مسيّرات فوق كالوجا، مؤكدة أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا.

إسقاط مسيّرات فوق حي الأعمال

وتم إسقاط مسيّرات أخرى، في نهاية يوليو ومطلع الشهر الحالي، فوق حي الأعمال في غرب موسكو.. وأدى الهجوم لتضرّر برج تجاري في حي موسكو سيتي.

أيضا، أعلنت روسيا في مايو إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

لن نستبدل الأراضي بعضوية "الناتو"

وفي وقت سابق، أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أن كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية "الناتو". وانتهز الفرصة كعادة المسؤولين في نظام كييف للمطالبة بتسريع إرسال السلاح لهم.

ونشر بودولياك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "استبدال الأراضي بمظلة "الناتو"؟ غريب. هذا يعني خسارة الديمقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي ونقل إلزامي للحرب إلى أجيال أخرى".

وأشار إلى أنه يجب على ممثلي حلف "الناتو" التحدث عن تسريع إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لموسكو.

وكان مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، قد قال إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.