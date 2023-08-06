الأحد 06 أغسطس 2023
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منوعات

رئيس حكومة العراق يأمر بالتحقيق في واقعة دب الطائرة

واقعة دب الطائرة،
واقعة دب الطائرة، فيتو

وصلت واقعة الدب الذي تسبب في تأخير رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى أعلى المستويات، حيث أمر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وزير النقل، بفتح تحقيق عاجل ومهني حول شكوى بوجود خلل بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما انعكس سلبا على أدائها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "بناء على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجه رئيس المجلس، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلبا على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".

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دب يؤخر رحلة للخطوط الجوية العراقية

وكان مقطع فيديو قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، يوثق تسبب دب في تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

وأوضح الفيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب، الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة، وسط حالة من الهلع بين المسافرين. 

حادثة "خارجة عن إرادتها"

من جانبها، نشرت الخطوط الجوية بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، التي أقلت دبا أيضا.

وأشارت الشركة إلى أن إجراءات شحن الدب "جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".

خرج من الصندوق المخصص لنقله

وأوضحت أن الدب "خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة".

وشددت الشركة على استئناف الرحلة "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، دون أضرار".

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رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الخطوط الجوية العراقية مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق بغداد دبي

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