الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء شهود عيان في حادث قتل عامل لصديقه ببولاق الدكرور

الاستماع لأقوال شهود
الاستماع لأقوال شهود العيان، فيتو

استدعت نيابة الجيزة شهود العيان في حادث قتل عامل لصديقه طعنا بالمطواة، بعد نشوب مشاجرة بينهما وسط الشارع بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور، كما طالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

اعترافات المتهم بقتل صديقه ببولاق الدكرور

أدلى المتهم الذي قام بقتل صديقه في بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية أمام النيابة حول ارتكاب جريمته وأفاد المتهم أن المجني عليه كان صديقه وبينهما مصالح كثيرة مشتركة، وحدث بينهما خلاف على مبالغ مالية كثيرة. 

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واستكمل قائلا: “في يوم الواقعة نشب بيننا مشاجرة في الشارع، زادت حدتها فطعنته بالمطواة”، متابعا: “مكنش قصدي أقتله، هو اللي استفزني”.

مقتل عامل في بولاق الدكرور

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل صديقه طعنا بالمطواة أثناء التشاجر وسط الشارع بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

 

وكان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

عامل يقتل صديقه ببولاق الدكرور

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة 

وأمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أن (لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

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