الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

حبس المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور

حبس المتهم بالقتل،
حبس المتهم بالقتل، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم  بقتل عامل في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

حبس المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور


كما امرت نيابة الجيزة، بتشريح الجثة للحصول علي تقرير  الصفة التشريحية على جثة المجني عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات بينهما، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عامل أنهى حياة آخر نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض أسفر عن مقتله.

 

ألقى رجال المباحث القبض على مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال

 

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الجيزة طالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وكانت البداية بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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