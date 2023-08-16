التفاصيل الكاملة لشراء وإيجار الطائرات الخاصة.. مدة الرحلة تحدد سعرها.. وإدارة خاصة بالشركات الكبرى لتحديد الأسعار

من منا لا يحلم باقتناء طائرة خاصة يسافر بها أينما شاء وقتما شاء، ولكن هل سألت نفسك يومًا عن أسعار الطائرات الخاصة وتكلفة طاقم الركب من الطيارين وأطقم الضيافة الجوية الخاص بها وكلفة الوقود اللازم لها، وتكلفة وقوفها في المطار وأسعار تصاريح العبور والملاحة بين الدول.

وتقدم «فيتو» لقرائها في التقرير التالي كافة التفاصيل الخاص باقتناء طائرة خاصة.

حساب تكلفة رحلات الطائرة الخاصة

مصادر بوزارة الطيران المدني أكدت أن طريقة حساب تكلفة الطائرة الخاصة تختلف من رحلة لآخرين، وذلك وفقا لساعات الطيران التي تحلق فيها الطائرة منذ إقلاعها وحتى الهبوط، بالإضافة إلى كمية الوقود المستخدمة خلال الرحلة والتي تمثل أكبر نسبة في تحديد سعر تأجير الطائرة.

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كذلك يتم احتساب الجزء الخاص بطاقم الضيافة والطيار، وإيجار الطائرة على أرض المهبط، ضمن تكلفة الإيجار، كما يختلف إيجار الطائرة وفقا لطرازها وسعتها لعدد الركاب، فإيجار طائرة لراكبين تختلف عن تأجير طائرة لست أفراد، أو بعثة فريق.

إيجار الطائرات الخاصة

كما يتم تحديد إيجار الطائرات الخاصة على أساس الخدمات المقدمة على الطائرة، وتختلف من شركة إلى أخرى.

وأكدت المصادر أن لجوء بعض الفرق إلي إيجار الطائرات من الشركات ويرجع ذلك إلى مستوى الخدمات على متن الطائرة والخصوصية في تحديد مواعيد السفر والعودة خاصة في حال ارتباط اللاعبين بالمشاركة في أكثر من مسابقة، فضلا عن عدم وجود رحلات طيران لبعض الدول خاصة في قارة أفريقيا، مما يوفر أكبر قدر للاعبين من الراحة.

خطوات تأجير الطائرات الخاصة

وتحرص أغلب شركات الطيران على تواجد إدارة مخصصة للرحلات الخاصة، يكون مهمتها لقاء المسافر أو مدير أعماله ومعرفة كل المعلومات الخاصة بالرحلة ومواعيد الإقلاع والهبوط والخدمات التي يرغب في الحصول عليها خلال الرحلة مثل اختيار صالة السفر ما بين خاصة مثل صالة 4 بالمطار أو من مباني الركاب العادية، وكذلك عدد الوجبات وأنواعه من داخل قائمة الطعام وكذلك العصائر وأي متطلبات إضافية حسب أعداد الركاب.

وتقوم إدارة الرحلات الخاصة بعد لقاء المسافر أو مندوبه تحديد التفاصيل وتقدير سعر الرحلة وذلك وفقًا لحجم المسافة التي تقطعها الطائرة ورسوم الخدمة والهبوط والإيواء بالمطار المراد الوصول إليه.وكذلك حساب ما إذا كانت سوف تنتظر الطائرة بالمطار أم سوف تعود بعد إيصال المسافر، وكذلك نوعية الوجبات المختارة وعددها ونوعية العصائر، ويكون الحساب بالدولار ويقوم العميل بدفع في رقم حساب الشركة وتوريد الإيصال، إلا أن هناك استثناءات لبعض الجهات والأندية التابعة للدولة والتي تشارك في البطولات الأفريقية وتقوم بدفع المبالغ بما يوازي الدولار وذلك تسهيلا عليهم.

ويتخلف إيجار الطائرات الكبيرة المستخدمة مع الفرق والمنتخبات عن إيجار الطائرات الصغيرة التي يستخدمها النجوم، وتصل تكلفة الطائرات الصغير ذات الـ 6 مقاعد إلى 12 مقعدًا 20 ألف دولار في اقصى الرحلات داخل الشرق الأوسط، لكن تكلفة الرحلات بالطائرات الكبيرة هذا الرقم قد يكون أول الأسعار التي تبدا بها الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات التي يتم تقديمها.

رسوم الهبوط والانتظار بالمطارات

وكان المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني السابق، أكد أن الرسوم الخاصة بالطيران المدني المصري، وهي رسوم الهبوط والانتظار والإقلاع والمتضمنة رسوم مغادرة الطائرات بمطارات المقاصد السياحية المصرية، تتراوح ما بين 3200 دولار إلى 3600 دولار حسب وزن الطائرة وعدد الركاب.

ويخصص مطار القاهرة الدولي، الصالة رقم 4 للطائرات الخاصة فقط، وهي بعيدة عن باقي صالات الركاب، ولها مدخل خاص مستقل عن باقي المطار، وتضم صالونات خاصة لمن يريد إيجارها أو الاستعداد للإقلاع.

الشركة المخصصة لتأجير الطائرات

وتمتلك مصر شركة متخصصة في التاكسي الطائر، وهي شركة تابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، وبدأت نشاطها في عام 2007، وكان الهدف الأساسي لها توفير طائرات لخدمة لرجال الأعمال والمشاهير، برأسمال 100 مليون دولار، وهي شركة مساهمة ومقسمة بواقع 40% من صندوق دعم وتطوير وزارة الطيران المدني، و30% من بنك الاستثمار القومي، و10% من مصر للطيران، و10% من الشركة القابضة للمطارات، و5% من شركة الملاحة، و5% من الشركة القابضة للمالية التابعة لوزارة الطيران المدني، وتتراوح سعة الطائرة الخاصة بداية من 6 حتى 14 راكبًا، لضمان أقصى درجات الخصوصية.

وتوسعت الشركة في مجال نقل الركاب وإدخال نشاط الإسعاف الطائر، ومعايرة الأجهزة الملاحية في المطارات بالطائرات الهيلكوبتر، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمة الأرضية والوكالة للشركات الأجنبية.

وتمتلك الشركة 6 طائرات تسع لـ10 ركاب، وطائرة "جلف ستريم 450" تتسع لـ14 راكبًا، وطائرتين "بروفر هاندرت 76" وهما مؤجرتين، وطائرة "بيتش كرافت 350" وتعمل في مجال المعايرة، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر "إيرباص" وتعمل في مجال غسيل أبراج الكهرباء.