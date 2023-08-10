وزير الطيران يعقد اجتماعا لاستعراض الخطط الأمنية بالمطارات

عقد اليوم الخميس، الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا وممثلى الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولي وقيادات وزارة الطيران المدنى وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الأمن بالوزارة. وذلك لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة الدولي والمطارات السياحية، وتقييم الوضع الأمني واستعراض خطط التأمين خلال الفترة المقبلة.

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متابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة في كافة مراحل السفر بالمطارات

في بداية الاجتماع، رحب الفريق محمد عباس حلمي بجميع الحضور، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة في كافة مراحل السفر، موضحًا أهمية تطبيق القواعد والإجراءات بمنهجية واضحة ومحددة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران على ضرورة مواصلة تدريب وتوعية جميع المتعاملين مع المنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية، موضحًا أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وشدد وزير الطيران على ضرورة على تطبيق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية.

كما أشار وزير الطيران إلى أهمية متابعة الوضع الأمني أولا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.