طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة غينيا

منتخب مصر، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على استئجار طائرة خاصة، لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المغرب، لخوض مباراته أمام أمام منتخب غينيا، المحدد لها يوم 14 يونيو المقبل، على ملعب جراند مراكش بالمغرب.

وجاء قرار مجلس الجبلاية، حتى يتمكن الفريق من العودة سريعا إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة، ليبدأ الإستعداد لمباراته الودية المنتظرة يوم 19 يونيو، والتي يعد منتخب جنوب السودان هو الأقرب لها حتى الآن.

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طاقم حكام من غانا لمباراة مصر وغينيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها يوم ١٤ يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار، إلى طاقم حكام غاني.



دانييل ناي لاريا - غانا -حكم ساحة

- كواسي اشيمبونج بروبيي غانا - مساعد أول

- رونالد ناي دودو أدي - غانا - مساعد ثان

- كارلس بينل بولو -غانا - حكم رابع

موعد مباراة مصر وغينيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

أضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق فوزا كبيرا أمام مضيفه منتخب مالاوي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بينجو الوطني بالعاصمة المالاوية ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

أهداف مباراة مصر ومالاوي

رباعية منتخب مصر في مرمى نظيره منتخب مالاوي سجلها طارق حامد في الدقيقة 4 وعمر مرموش في الدقيقة 16 ومحمد صلاح في الدقيقة 20 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

منتخب مصر في الصدارة

فوز منتخب مصر على مضيفه منتخب مالاوي رفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا، ليتصدر قمة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الغيني.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 6 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم افريقثيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط .