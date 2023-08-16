الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الأربعاء أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
واستمع المحافظ  إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والصحة العامة، وذلك من خلال عرض العاملين بالشبكة الوطنية.

واستمع المحافظ لبيان نسبة الإشغال بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، وتقرير لحوادث الطرق بالمدينة، وتقرير الرعاية الصحية به بيان الحالات بمستشفى شرم الشيخ الدولي وجنسياتها، وبيان أعطال الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي بإعطالها حالات الانسداد والمدد الزمنية لحل تلك المشكلات في حالة وجودها.

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وجدير بالذكر أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

كما قام المحافظ بتفقد عدد من إدارات مبنى المجلس وأماكن الاستراحة للعاملين بمبنى مجلس المدينة الجديد الذكي صديق البيئة.

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