الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

محكمة عراقية تحجز على أموال وزير النفط السابق في العراق

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيتو

قررت السلطات القضائية في العراق، أمس الأحد، حجز أموال وزير سابق للنفط، في قضية فساد جديدة.

وذكر مصدر قضائي أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوي من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

 الحرب على الفساد والمفسدين

جاء ذلك، عقب إعلان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية مواصلتها الحرب على الفساد والمفسدين، مطلع أغسطس الجاري، متوعدة بشن معركة مصيرية كبرى ضد الفساد في العراق.

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وفي السياق، كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد في وقت سابق أن حكومته جادة في محاربة الفساد، ولن تستثني أحدا من المتهمين بقضايا فساد مهما كان موقعه.

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