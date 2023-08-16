الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط متهم بترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

تزوير محررات رسمية،فيتو
تزوير محررات رسمية،فيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على متهم بترويج المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية للمواطنين الراغبين مقابل مبالغ مالية  بالجيزة.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات وإستغلالها فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم  من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من  الدول وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله على مبالغ مالية.

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 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز  "لاب توب" - طابعة - ماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات - ماكينة لصناعة الأختام "وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى"- مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى.


وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

 

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