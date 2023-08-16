الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 3 عناصر شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام بالدقهلية

مداهمة بؤرة لتجارة
مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات،فيتو

نجح  قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى  ضبط 3 عناصر إجرامية من بينهم مصاب عقب تبادل لإطلاق النيران خلال اقتحام بؤرة لتجارة المخدرات.

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اشتباكات بالأسلحة النارية بين 3 عناصر إجرامية والأمن العام 


تمكنت الأجهزة الأمنية  بقطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية) بمكان إختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين " سبق إتهامه فى 9 قضايا أبرزهم ("سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.. وكذا ضبط الإثنين الآخرين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى).

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

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