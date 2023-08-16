ضبط 3 عناصر شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام بالدقهلية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط 3 عناصر إجرامية من بينهم مصاب عقب تبادل لإطلاق النيران خلال اقتحام بؤرة لتجارة المخدرات.

اشتباكات بالأسلحة النارية بين 3 عناصر إجرامية والأمن العام



تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة والمتهمون فى واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية) بمكان إختبائهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين " سبق إتهامه فى 9 قضايا أبرزهم ("سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، حيث أسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.. وكذا ضبط الإثنين الآخرين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى).

Advertisements



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ