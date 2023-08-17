تعرف على تخصصات أعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء

ينص قانون التصالح فى مخالفات البناء على عدد من الضوابط التي يتم من خلالها تشكيل اللجان الخاصة بالتصالح، ويوضح الخلفية المهنية المناسبة لأعضائها.

مراحل تشكيل اللجنة الفنية للتصالح في مخالفات البناء

1- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ

3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

تشكيل أعضاء لجنة التصالح في محالفات البناء

اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية كما يجب توفير الآتي:

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4- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

5- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

6- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

7- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.

8- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

9- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

10- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

11- يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14- اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

13- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:

طرق تحديد مقابل التصالح في مخالفات البناء

لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

14- يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

15- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

16- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.