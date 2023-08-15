الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قانون التصالح فى مخالفات البناء، تعرف على حالات تؤدي لرفض طلب التصالح بالقانون

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

قانون التصالح في مخالفات البناء،  حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب  طلب التصالح مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
 

 

حالات إلغاء طلب التصالح


ونصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
الحرمان من توصيل المرافق
 

Advertisements

الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة 

 

ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.


ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، والذي أخذ وقتًا في المناقشة داخل اللجان النوعية المختصة، غير أنه أجل لوجود بعض الخلافات على عدد من المواد.


وينتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قانون التصالح تعديلات قانون التصالح مخالفات البناء الغاء التصالح اجراءات التصالح

مواد متعلقة

جهاز القاهرة الجديدة: إزالة عدد من مخالفات البناء بالمدينة

تعرف على موعد إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء من البرلمان

قانون التصالح فى مخالفات البناء، تعرف على رسوم الفحص وفقا للقانون

239 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

40 جنيها تراجعا فى سعر جرام الذهب بالأسواق

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

قانون التصالح فى مخالفات البناء، تعرف على حالات تؤدي لرفض طلب التصالح بالقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية