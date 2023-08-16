الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح ناري و17 قضية مخدرات خلال حملة في دمنهور

اسلحة نارية المضبوطات،
اسلحة نارية المضبوطات، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة دمنهور؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية بالبحيرة..لضبط الخارجين على القانون

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 12  قطعة سلاح نارى عبارة عن (5 بنادق خرطوش – طبنجة – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة ( 15 متهما " لـ 9 منهم معلومات جنائية").

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وضبط 17  قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة ( 24 متهما "لـ 15منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (1060) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة قسم شرطة دمنهور حملة أمنية بالبحيرة لضبط الخارجين على القانون

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