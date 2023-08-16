ضبط 4 أشخاص هاربين من 282 سنة سجن فى كفر الشيخ والبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية - قنا) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس (63) سنة وكفالات مالية فى (262) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "تبديد – إيصال أمانة".



وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس (129) سنة وكفالات مالية فى (114) حكم حبس جزئي فى قضايا "تبديد".



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وضبط (مالك مكتب مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) محكوم عليه بالحبس (83) سنة وكفالات مالية في (116) حكم حبس "جزئي – مستأنف" فى قضايا "شيكات".



وضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) محكوم عليه بالحبس (7) سنوات في (54) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "تبديد".



وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جثة طافية بنيل الوراق

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة غريق من نهر النيل الوراق.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الخامس من عمره، مجهول الهوية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

