سقوط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف فى البحيرة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى ضم(4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".
ضبط تشكيل عصابى بالبحيرة لسرقة
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.
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