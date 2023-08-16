الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر  أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2545 جنيهًا للشراء و2565 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2245 جنيهًا للبيع و2230 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1911 جنيها للشراء، ونحو 1924  جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1496 جنيهًا للبيع و1486 جنيهًا للشراء.

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 الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17960 جنيها للبيع.

الأسعار العالمية للذهب 

تراجعت أسعار الذهب بالأمس، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه الإثنين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولارا للأونصة.

 

 

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية، الثلاثاء الماضي، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولار للأوقية.

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ماذا يحدث فى أسعار الذهب اليوم، مؤشر الذهب العالمي الأربعاء 16-8-2023

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أخبار الاقتصاد اليوم.. مقترحات للقضاء على زيادة اسعار السجائر.. وجرام الذهب يفقد 120 جنيها

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