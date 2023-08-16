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اقتصاد

ماذا يحدث فى أسعار الذهب اليوم، مؤشر الذهب العالمي الأربعاء 16-8-2023

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي صباح اليوم الأربعاء، استقر سعر الذهب عالميا بالمؤشر العالمي، وتقدم «فيتو» آخر التطورات يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ويمكن القول إن هناك حالة من الاستقرار بشكل عام في سعر الذهب بالسوق العالمي، حيث وصل الأن السعر عالميا إلى حوالي 1934.95 دولار للأونصة الواحدة. 

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التحليل الفنى لمؤشر الذهب، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب مستقر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، حيث ثبت المؤشر عند مستوى الـ  1934.95 دولارا للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

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مؤشرات الذهب، فيتو 

 

أسعار الذهب عالما 

استقرت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء، إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، حيث استقر الذهب في التعاملات الصباحية، ليستقر عند المستوى 1934.95  دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه الإثنين.

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

 

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