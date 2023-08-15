أخبار الاقتصاد اليوم.. مقترحات للقضاء على زيادة اسعار السجائر.. وجرام الذهب يفقد 120 جنيها

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع H&H الهندية

التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "إتش آند إتش H&H" الهندية العاملة في مجال الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية، برئاسة "هارشال راي" و"يوجيش شاه" والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.

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يأتى ذلك في إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع المحلي، والعمل على توطين صناعة الدواء والمستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.

تناول اللقاء بحث سبل الشراكة والتعاون مع الشركة الهندية في مجالات الرعاية الصحية والدوائية وصناعة المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، وإتاحة المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك لخدمة السوق المحلية، والانطلاق منها إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة والأصول المتاحة لدى الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة لإنتاج المكملات الغذائية اللازمة لمختلف الشرائح العمرية.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال اهتمام الدولة بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال وتوطينها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير شركات الأدوية التابعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة، موضحًا أن هناك رؤية واضحة وخطة عمل للتعاون مع القطاع الخاص وإقامة الشراكات بمختلف أشكالها وذلك لتوطين الصناعة وسد احتياجات السوق المحلية، والاستفادة من التواجد المصري كشريك في معظم اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية.

قال الدكتور عصمت إن كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الشريك الهندي ستكون متاحة في إطار اتفاقية سرية المعلومات وعدم الإفصاح التي سيتم توقيعها لبدء العمل، مشيرًا إلى دعم قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الهندي وعرض مزيد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة الممكنة في مجالات عمل الشركة.

"مستثمرو العاشر" توقع بروتوكولا لـ الترويج للمنتجات المختلفة لمصانع العاشر في دول العالم

وقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مشترك مع موقع فيدزفلور الدنماركي المتخصص في إقامة المعارض الدولية بنظام الأونلاين بهدف الترويج للقطاعات الصناعية والمنتجات المختلفة لمصانع العاشر من رمضان في مختلف دول العالم.



قام بتوقيع البروتوكول من جانب الجمعية الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض مع هانى المصرى ممثلا عن الموقع الدنماركي وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين على رأسهم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أيمن رضا الأمين العام والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق وكافة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإدارى للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين.

مقترحات لحل أزمة السجائر

أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، أن سوق السجائر يعانى من أزمة حادة تتمثل فى ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن السجائر تعد أنواع المزاج المعتاد لدى المستهلك المصري. لافتا إلى أن المستهلك يعاني بشدة من الارتفاع غير المبرر لأسعار السجائر، حيث إنه يدفع أكثر من ثمنها الحقيقي نتيجة أطماع بعض التجار

وقال الإمبابي، فى تصريحات خاصة لـ فيتو "إن تصريح الحكومة بعزمها على زيادة الضرائب المحصلة على السجائر بقيمة 86.9 مليار جنيها بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه عن ماتم تحصيله فى العام الماضى، حيث تم تحقيق 81 مليار في عامي 2022 و2023، جعل كل تاجر يخمن قيمة الزيادة المتوقعة بشكل عشوائى ويفرضها على المستهلك، مما جعل هناك انفلاتا فى الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه يوجد الآن فى سوق السجائر.

وأوضح الإمبابي أنه لحل تلك الفجوة بين الرقمين الذى تم ذكرهم من قبل وهو “6 مليارات جنيه المتبقيين” فكان يجب تعديل التشريع الضريبي على السجائر مما يساهم فى تحقيق هذا الفارق وتدخل هذه الحصيلة إلى خزينة الدولة.

وأوضح رئيس الشعبة أن السيطرة على أزمة سوق السجائر كانت تتطلب السرعة فى إقرار التعديل الضريبي على السجائر، لافتا إلى أن الزيادة التي تم عرضها وفقا للتعديل الضريبي، تضاف على السجائر كانت لا تتعدى 2 جنيه وليس 30 جنيها وأرقام مبالغ فيها كما يحدث الآن فى السوق، موضحا أن تلك الزيادة الكبيرة تدخل جيوب التجار وليس خزينة الدولة. هذا فضلا على أن حالة الارتفاع غير المبرر تتطلب بشدة تشديد الرقابة مما يقلل من الزيادات غير المبررة.

واقترح رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عدة حلول لمواجهة أزمة ارتفاع اسعار السجائر وتتمثل فى إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية"، لافتا إلى أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار خلال 4 أيام، في كلٍ من: البساتين، والمطرية، وباب البحر، والسيدة زينب، وعدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة طنطا بالغربية.

وأشار إلى أن الاقتراح الثانى هو توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار،والاقتراح الثالث يتضمن العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع (التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة) أما الثلثان الآخران يتم توزيعهما على محطات البنزين والهايبرات ومنافذ توزيع القوات المسلحة الثابتة والمتحركة، لافتا إلى قيام إحدى شركات إنتاج السجائر بتغيير نظام التوزيع منا سوف ينعكس على ضبط الأسعار هذا فضلا عن أهمية سرعة الإعلان عن نسبة الضريبة المقرر فرضها على السجائر والأدخنة والتي كان من المفترض إقرارها من خلال البرلمان؛ وبالتالى يتحدد السعر النهائي للمنتج ونغلق باب الاجتهادات والتخمينات فى تحديد الأسعار المستقبلية للسجائر.

رجال الأعمال طرح معاش تأميني بالدولار خطوة مهمة

قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح أول معاش تأميني بالدولار للعاملين بالخارج خطوة هامة لتشجيع تحويلات النقد الأجنبي لمصر، كما أن لها بعد وأثر اجتماعي تعزز من روح الانتماء والولاء للوطن من خلال توفر مظلة للحماية الاجتماعية للمغتربين بعد بلوغهم سن المعاش والعودة إلى الوطن.

وأضاف الزيات، تسعى الدولة جاهدة إلى تشجيع زيادة التدفقات من النقد الأجنبي لتخفيف العبء عن الجنيه المصري وانتعاش الاقتصاد من خلال تجاوز أزمة السيولة الدولارية بالسوق المصرية.

وأوضح أن تحصيل قيمة المعاش بالدولار من المصريين بالخارج تحقق هدفين الأول خدمة العاملين بالخارج من خلال توفير دخل ثابت وقوي لهم بعد بلوغهم سن المعاش، وثانيا سد الفجوة الدولارية من التحويلات بالخارج، لافتا إلي أن المصريين بالخارج يقدر عددهم 10 ملايين عامل.

وأشار الزيات أن الدولة المصرية تعمل علي تشجيع نمو الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات من أجل سد الفجوة الدولارية والتي ترجع إلى العجز في الميزان التجاري بقيمة 30 مليار دولار سنويًا، وبناء عليه قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء 17 مدينة صناعية بإجمالي 5060 مصنع غالبيتها مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم المشاريع الانتاجية الكبرى.

ولفت إلي أن صادرات مصر غير البترولية تقدر بنحو 33 مليار دولار وتأتي نتيجة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بالدولار وبالتالي تنفق الدولة مليارات الدولارات علي استيراد الخامات، مشيرًا أن الدولة لديها خطة لتشجيع الشباب في الدخول في مشروعات إنتاج مستلزمات الانتاج داخل مصر من خلال طرح الحكومة 152 فرصة استثمار صناعي.

واضاف الزيات، كما أن الحكومة تستهدف تشجيع المستثمرين المحليين على تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات محليًا بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وفي نفس الوقت تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج الوطني.

وأضاف، أن الطفرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أدت إلي تفاقم مشكلة الدولار لأن معظم هذه المشروعات تستخدم صناعات هندسية يتم استيرادها من الخارج مثل الأعمال الميكانيكية والكهربائية.

اسعار الذهب فى ختام التعاملات تعود للارتفاع

وعادت أسعار الذهب للارتفاع من جديد بقيمة 25 جنيها فى الجرام الواحد داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2542 جنيهًا للشراء و2571 جنيها للبيع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2250 جنيها للبيع و2225 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1907 جنيهًا للشراء، ونحو 1928 جنيهًا للبيع، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1500 جنيه للبيع و1483 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه للبيع.

7.9 مليار جنيه تمويلات كونتكت القابضة



أعلنت مجموعة" شركات كونتكت المالية القابضة" أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة ارتفع بنسبة سنوية 55% لتبلغ 7.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

وأوضحت أن إجمالي حجم التمويلات الجديدة زاد بنسبة 45% إلى 3.8 مليار خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأرجعت "كونتكت" الارتفاع مدعومًا بالأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات وشاحنات النقل.

وأضافت أنه قد نتج عن ذلك نمو الدخل التشغيلي للقطاع بمعدل سنوي 47% إلى 470 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وبمعدل سنوي 37% ليسجل 932 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوي 71% إلى 166 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح القطاع بنسبة سنوية 21% ليسجل 287 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.