مدافع مانشستر سيتي على رادار النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي اقترب من حسم صفقة عالمية جديدة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء رفض الفرنسي كليمينت لينجليت مدافع برشلونة الانضمام لصفوف النصر، لدفع النصر السعودي للبحث عن اسم جديد.

ووفقا لموقع "ذي أتلتيك" البريطاني فإن النصر استقر على ضم الإسباني صاحب الأصول الفرنسية إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.

وأضاف أن مانشستر سيتي وافق على العرض المقدم من النصر لضم لابورت، مشيرة إلى أن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

وتعقدت فرص لابورت في المشاركة مع مانشستر سيتي بعد التعاقد مع الكرواتي يوسكو جفارديول، قادما من نادي لايبزيج الألماني.

ويسعى النصر لتعزيز قوامه الرئيسي بصفقات عالمية جديدة بعدما ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس، والفرنسي سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني.

وكان "العالمي" قص شريط الصفقات الكبرى في ديسمبر الماضي حين ضم الأسطورة كريستيانو رونالدو مجانا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وعلي صعيد آخر عرض نادي النصر السعودي، لاعبه أندرسون تاليسكا على مسئولي برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "Sport" الإسبانية فإن نادي النصر عرض لاعبه تاليسكا على إدارة برشلونة، خاصة وأن النادي الإسباني يبحث عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم القادم، كما أن النادي السعودي يسعى إلى بيع عقد اللاعب البرازيلي لرغبتهم فى التعاقد مع الفرنسي كليمان لينجليه، لاعب برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن نادي باشكتاش التركي يرغب أيضًا في التعاقد مع تاليسكا، حيث قدم له عرضًا بقيمة 12 مليون يورو للنادي السعودي.

نجم برشلونة يرفض النصر السعودي



ومن ناحية أخرى، رفض الفرنسي كليمينت لينجليت، مدافع برشلونة، الانتقال للعب في الدوري السعودي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لينجليت يرفض تمامًا فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتمسك بالبقاء في أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن رغبة لينجليت قد تتسبب في قطع الاتصال بين النصر وبرشلونة، من أجل ضم اللاعب.

ولم يتلق لينجليت أي عروض أوروبية تلبي مطالب برشلونة المالية حتى الآن (15 مليون يورو)، وهو يجعل النادي الكتالوني يفضل عرض النصر، الذي قدم 10 مليون يورو نقدًا، إلى جانب 5 آخرين كإضافات.

ويتمسك برشلونة بالتخلص من لينجليت هذا الصيف، لضمان تسجيل الصفقات الجديدة المحتملة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة لم يسجل لينجليت في رابطة الليجا، ولا ينوي تسجيل اللاعب إلا في حالة الضرورة القصوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.