الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

نجم برشلونة يرفض الانضمام إلى النصر السعودي

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

رفض الفرنسي كليمينت لينجليت، مدافع برشلونة، الانتقال للعب في الدوري السعودي خلال المرحلة المقبلة.

نجم برشلونة يرفض النصر السعودي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لينجليت يرفض تمامًا فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتمسك بالبقاء في أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن رغبة لينجليت قد تتسبب في قطع الاتصال بين النصر وبرشلونة، من أجل ضم اللاعب.

ولم يتلق لينجليت أي عروض أوروبية تلبي مطالب برشلونة المالية حتى الآن (15 مليون يورو)، وهو يجعل النادي الكتالوني يفضل عرض النصر، الذي قدم 10 مليون يورو نقدًا، إلى جانب 5 آخرين كإضافات.

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ويتمسك برشلونة بالتخلص من لينجليت هذا الصيف، لضمان تسجيل الصفقات الجديدة المحتملة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة لم يسجل لينجليت في رابطة الليجا، ولا ينوي تسجيل اللاعب إلا في حالة الضرورة القصوى.
 وفاز فريق الاتفاق على النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

أهداف مباراة النصر والاتفاق

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول بعدما سدد كرة سكنت الشباك، كارسيو عادل النتيجة للاتفاق في الدقيقة 47 وحسمها موسى ديمبلي في الدقيقة 52 للاتفاق ليحصد رجال جيرارد أول 3 نقاط.

تشكيل النصر أمام الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: نواف بوشل - محمد آل فتيل - مختار علي - جيسلان كونان

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم

في خط الهجوم: عبد العزيز العليوة - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني

وتواجد على مقاعد البدلاء: أمين بخاري - وليد عبد الله - محمد قاسم - محمد صهلولي - أيمن يحيى - خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح آدم.

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