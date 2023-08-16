الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يضع الرتوش النهائية لحسم صفقتين جديدتين

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الانجليزي، كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي توصل إلى اتفاق لضم لاعب خط الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل 53.5 مليون جنيه إسترليني (67.9 مليون دولار).

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب أبلغ ناديه الإثنين بأنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي على الانتقال إلى ليفربول، والذي تقدم بعرض مماثل وقوبل بالموافقة. 

وأضافت أنه جرى التوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء حول انتقاله إلى نادي تشيلسي.

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وسيخضع لافيا للفحص الطبي قبل أن يصبح ثامن صفقة يبرمها تشيلسي خلال هذا الصيف.

وشارك لافيا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهو الأول له في المسابقة، وذلك بعد أن انضم إلى ساوثهامبتون قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

تشيلسي يوافق علي الشرط الجزائي في عقد لاعب كريستال بالاس

كما أكدت وكالة الأنباء البريطانية أن تشيلسي وافق على دفع 35 مليون جنيه إسترليني، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد مايكل أوليز لاعب كريستال بالاس، لضمه إلى صفوف الفريق.

ويصل حجم إنفاق تشيلسي بذلك خلال هذا الأسبوع إلى أكثر من 200 مليون إسترليني، وذلك بعد أن أبرم صفقة قياسية على مستوى بريطانيا لضم مويسيس كايسيدو من برايتون أمس الأول الإثنين مقابل 115 مليون إسترليني.

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز التي انطلقت الجمعة الماضية بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

 

نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي 


مانشستر سيتي ضد بيرنلي 3-0

أرسنال ضد نوتنجهام فورست 2-1

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد 1-0

تعادل بورنموث مع وست هام 1-1

فوز برايتون ضد لوتون تاون 4-1

فوز فولهام على إيفرتون 1-0

فوز نيوكاسل علي أستون فيلا 5-1

تعادل برينتفورد مع توتنهام 2-2

تعادل تشيلسي مع ليفربول 2-2

فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0

ترتيب الدوري الانجليزي 


1- نيوكاسل يونايتد: 3 نقاط
2- برايتون: 3 نقاط
3- مانشستر سيتي: 3 نقاط
4- آرسنال: 3 نقاط
5- كريستال بالاس: 3 نقاط
6- فولهام: 3 نقاط
7- مانشستر يونايتد: 3 نقاط
8- توتنهام هوتسبير: نقطة واحدة
9- برينتفورد: نقطة واحدة
10- ليفربول  : نقطة واحدة
11- وست هام يونايتد: نقطة واحدة
12- بورنموث: نقطة واحدة
13- تشيلسي: نقطة واحدة 
14- نوتينغهام فورست: بلانقاط
15- شيفيلد يونايتد: بلانقاط
16- إيفرتون: بلا نقاط
17- وولفرهامبتون: بلا نقاط
18- لوتون تاون: بلانقاط
19- بيرنلي  : بلا نقاط
20- أستون فيلا: بلا نقاط
 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الأولى

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