ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الأولى

ترتيب الدوري الانجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز التي انطلقت الجمعة الماضية بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب مع بيرنلي.

نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي

مانشستر سيتي ضد بيرنلي 3-0

أرسنال ضد نوتنجهام فورست 2-1

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد 1-0

تعادل بورنموث مع وست هام 1-1

فوز برايتون ضد لوتون تاون 4-1

فوز فولهام على إيفرتون 1-0

فوز نيوكاسل علي أستون فيلا 5-1

تعادل برينتفورد مع توتنهام 2-2

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تعادل تشيلسي مع ليفربول 2-2

فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0

ترتيب الدوري الانجليزي

1- نيوكاسل يونايتد: 3 نقاط

2- برايتون: 3 نقاط

3- مانشستر سيتي: 3 نقاط

4- آرسنال: 3 نقاط

5- كريستال بالاس: 3 نقاط

6- فولهام: 3 نقاط

7- مانشستر يونايتد: 3 نقاط

8- توتنهام هوتسبير: نقطة واحدة

9- برينتفورد: نقطة واحدة

10- ليفربول : نقطة واحدة

11- وست هام يونايتد: نقطة واحدة

12- بورنموث: نقطة واحدة

13- تشيلسي: نقطة واحدة

14- نوتينغهام فورست: بلانقاط

15- شيفيلد يونايتد: بلانقاط

16- إيفرتون: بلا نقاط

17- وولفرهامبتون: بلا نقاط

18- لوتون تاون: بلانقاط

19- بيرنلي : بلا نقاط

20- أستون فيلا: بلا نقاط



جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

ومن ناحية أخرى انتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".