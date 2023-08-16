الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عيد ميلاد نجم الجيل، مواقف صعبة عاشها تامر حسني (صور)

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

تامر حسني، يحتفل الفنان تامر حسني اليوم ١٦ أغسطس بعيد ميلاده الـ 47، وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه تامر حسني خلال مشواره الفني إلا أن هذا المشوار لم يكن يومًا باليسير، حيث مر تامر بكثير من الصعاب وواجه مواقف لا تنسى خلال حياته ومع ذلك ظل محتفظًا بابتسامته وحرصه على مواصلة النجاح.

طفولة قاسية

عاش تامر حسني طفولة قاسية حيث عانى تامر بعدما هجر والده الأسرة وهو لا يزال طفلًا، وعانى تامر كثيرًا في حياته بلا أب، حيث اضطرته الظروف للقيام بالكثير من الأعمال البسيطة، حتى يتمكن من توفير التزاماته المادية تجاه والدته وتجاه نفسه فعمل في "سوبرماركت"، وكان أيضًا عاملًا في "بنزينة"، وباع العطور في الشارع، وفعل كل ما بوسعه حتى قاده القدر إلى المنتج نصر محروس الذي آمن بموهبته وبدأ معه مشواره الفني.

 

التهرب من الخدمة العسكرية

في بداية مشواره الفني وتحديدًا في شهر فبراير عام 2006 تم إلقاء القبض على تامر حسني وهيثم شاكر بتهمة تزوير مستندات رسمية، وبالتحديد شهادة أداء الخدمة العسكرية، وهي القضية التي حكم فيها على الثنائي بالحبس لمدة عام من قبل المحكمة العسكرية، وتم تخفيفها بعد ذلك إلى 6 أشهر.

أزمة فيلم مش أنا 

كان هناك موقف شديد الصعوبة واجهه نجم الجيل في يوليو عام ٢٠٢١، وهو أزمته مع فيلم مش أنا الذي قدمه بمشاركة حلا شيحة والتي تغيرت وغيرت وجهة نظرها في الفن قبل إصدار فيلمها “مش أنا” مع تامر، حتى أنها هاجمت تامر حسني عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" بسبب طرح كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا".

وأغلقت حلا خاصية التعليقات على منشورها، خوفًا من تعرضها للانتقادات من الجمهور، خاصة أنها هي من قامت بتصوير الفيلم بإرادتها مع تامر حسني منذ أكثر من عام، ورد عليها تامر وسرد لها بكلمات يغلفها العتاب كيف أثرت تصرفاتها بالسلب على الفيلم وكشف عن تفاصيل كثيرة تسببت فيها حلا باختفائها.

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الطلاق من بسمة بوسيل

في أبريل الماضي أعلنت المطربة المغربية بسمة بوسيل طلاقها من الفنان تامر حسني من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام، وأكد تامر حسني خبر الانفصال أيضا، وشدد على علاقة الود والاحترام التي ستبقى تجمعه بأم أولاده الثلاثة وتم الطلاق بعد سنوات ليست بقليلة من الزواج، حيث تزوج تامر حسني  من بسمة بوسيل منذ عام 2012 ولديه منها ثلاثة أولاد وهم آدم وأمايا وتاليا، ويكبر تامر حسني بسمة بوسيل بـ 14 عاما، وبدا على تامر حسني التأثر بعد الانفصال عن أسرته في كثير من الفيديوهات التي أطلقها بعد إعلان الطلاق.

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