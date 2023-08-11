إنبي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد حمدي

الأهلي، كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات، محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق البترولي، خلال الصيف الحالي.

وقال محمد إسماعيل، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن إنبي لم يتلق عرضا رسميا من أهلي لضم محمد حمدي، وما وصل فقط هو عرضا برتغاليا.

وتابع محمد إسماعيل: إن الاتجاه داخل نادي إنبي، هو رحيل اللاعب محمد حمدي، لكن خارج مصر فقط.

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محمد إسماعيل مدير الكرة بإنبي، فيتو



وأضاف محمد إسماعيل: "لا نريد أحمد عيد في إنبي ولكننا نحافظ على حقنا الأدبي، ويوم 14 من الشهر الجاري سوف يتم الكشف عن صحة عقد أحمد عيد مع إنبي".

وواصل:" تقدمنا بشكوى إلى لجنة الإنضباط بعد عودة أحمد عيد لتدريبات نادي الزمالك دون العودة لنا، ولا يوجد تواصل حتى الآن بين نادي إنبي والزمالك، وعلاقتنا بجميع أندية مصر أكثر من رائعة".

وزاد:" لو حدث تواصل من قبل نادي الزمالك مع إدارة إنبي فمن المؤكد أنه سيكون هناك حل لأزمة أحمد عيد، اللاعب الشاب أكد لنا قبل سفره مع المنتخب الأولمبي للمغرب أنه حريص على الإستمرار مع إنبي، وقد تعرض للكثير من العقوبات المادية أثناء فترة وجوده في إنبي ".

وبلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي الفترة الماضية 33 مليون و150 ألف دولار بينما كانت الشهر الماضي 32 مليون و630 ألف دولار أي زادت القيمة أكثر من 500 ألف دولار.

وتعرض فيتو في التقرير التالي أقل اللاعبين من الناحية التسويقية وفقا لـ ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات وتسويق اللاعبين.

أقل اللاعبين من حيث القيمة التسويقية في الأهلي



حمزة علاء 50 ألف يورو.

كريم الدبيس، كوكا، محمد فخري 100 ألف يورو.

رأفت خليل، مصطفي شوبير 150 ألف يورو.

صلاح محسن 200 ألف يورو.

عمار حمدي 250 ألف يورو.



كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الأفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الأفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل.