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رياضة

تورينو الإيطالي يخاطب إنبي بسبب عفروتو

محمد جبريل عفروتو،
محمد جبريل عفروتو، فينو

تورينو الإيطالي، كشفت مصادر بأن نادي تورينو الإيطالي سيخاطب إنبي من أجل الموافقة على سفر لاعبه محمد جبريل عفروتو مواليد 2010، خلال أسبوع، لقضاء فترة معايشة بالنادي الإيطالي.

وجاء اهتمام النادي الإيطالي بمهاجم إنبي الصاعد عفروتو بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين لقطات لهداف فريق إنبي مواليد 2010 خلال الفترة الأخيرة.

ويمتلك قطاع الناشئين بنادي إنبي بقيادة عماد جابر رئيس قطاع الناشئين مواهب مميزة في قطاع الناشئين والبراعم، ويسعي النادي البترولي بقيادة أيمن الشريعي للاستفادة من قطاع الناشئين بتصعيد اللاعبين للفريق الأول أو احترافهم في الخارج.

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وبدأ عفروتو مسيرته الكروية في براعم النادي الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف فريق البراعم بنادي إنبي والذي شهد تألق اللاعب في مسابقات منطقة القاهرة لكرة القدم.

حقيقة عرض الأهلي لضم نجم إنبي

وعلى صعيد آخر كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي من أجل الحصول على خدمات، محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق البترولي، خلال الصيف الحالي.

وقال محمد إسماعيل، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن إنبي لم يتلق عرضا رسميا من أهلي لضم محمد حمدي، وما وصل فقط هو عرضا برتغاليا.

وتابع محمد إسماعيل: إن الاتجاه داخل نادي إنبي، هو رحيل اللاعب محمد حمدي، لكن خارج مصر فقط.

وأضاف محمد إسماعيل: "لا نريد أحمد عيد في إنبي ولكننا نحافظ على حقنا الأدبي، ويوم 14 من الشهر الجاري سوف يتم الكشف عن صحة عقد أحمد عيد مع إنبي".

وواصل: "تقدمنا بشكوى إلى لجنة الإنضباط بعد عودة أحمد عيد لتدريبات نادي الزمالك دون العودة لنا، ولا يوجد تواصل حتى الآن بين نادي إنبي والزمالك، وعلاقتنا بجميع أندية مصر أكثر من رائعة".

وزاد: "لو حدث تواصل من قبل نادي الزمالك مع إدارة إنبي فمن المؤكد أنه سيكون هناك حل لأزمة أحمد عيد، اللاعب الشاب أكد لنا قبل سفره مع المنتخب الأوليمبي للمغرب أنه حريص على الاستمرار مع إنبي، وقد تعرض للكثير من العقوبات المادية أثناء فترة وجوده في إنبي".

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