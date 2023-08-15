الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

اتفاق سري مع رئيس باريس سان جيرمان ينقل مبابي للريال مجانا

مبابي،فيتو
مبابي،فيتو

مبابي، كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قدم تضحية كبيرة من أجل تسهيل انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وشهدت علاقة مبابي وباريس تغيرا كبيرا في الأيام الأخيرة، حيث عاد لتدريبات المجموعة الأساسية وسيشارك في المباريات، بعد اتفاق سري مع الرئيس ناصر الخليفي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه على عكس ما نشر الأيام الماضية، لم يكن هناك حديث بين مبابي والخليفي عن تجديد العقد حتى 2025، وأن اللاعب عاد إلى التدريبات بعد تقديمه وعدا بشأن التوقيع على التمديد.

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وأضافت: "الاتفاق السري بين مبابي والخليفي يتمثل في تقديم اللاعب تضحية مالية كبيرة، أقنعت إدارة النادي بالعفو عنه".

وزادت: "تضحية مبابي ستوفر على النادي ما بين 100 و150 مليون يورو، على أن يلتزم اللاعب بانتهاء عقده في الصيف المقبل والرحيل مجانا عن حديقة الأمراء".

وأوضحت أن مبابي هو من أراد أن يلتقي الخليفي لحل الأزمة والمشاركة في المباريات بأي ثمن.

 

باريس سان جيرمان يعلن انتهاء أزمة مبابي

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة كيليان مبابي للتدريبات الجماعية من جديد بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أمس الأحد: بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق.

ناصر الخليفي يتقمص عادات مبابي مع جماهير باريس سان جيرمان

في بيان رسمي، باريس سان جيرمان يعلن عودة مبابي للتدريبات الجماعية

وكشفت تقارير صحفية  تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس  باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

كان باريس، أعلن، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

 

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