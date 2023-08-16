كيف تسقط الحضانة عن الأم ومتى تذهب للأب؟

نص قانون الأحوال الشخصية على عدد من الشروط القانونية لإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها للأب، إذ يعد توافر هذه الشروط علامة على فقدان الأم الأهلية المطلوبة لاستكمال حضانتها.

مشكلات تسقط الحضانة عن الأم

وينص القانون على أنه حال أصبحت الأم غير عاقلة أو لو ارتدت عن الدين، أو حملت من الأمراض ما يعجزها عن تربية ورعاية للصغير، إذ تعد هذه الأسباب كافية لإسقاط الحضانة عنها.

وهناك أيضا أسباب أخرى، ينص عليها قانون الأحوال الشخصية، مثل أن تتزوج الأم من شخص أجنبى عن الصغير، وأن تقيم به فى بيت يبغضه الطفل المحضون، أو أن يثبت عدم أمانتها كأن تكون ممن يكثرن الخروج وترك الطفل بمفرده، أو إذا ثبت عليها احترافها مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب والأخيرة تسقط على الفور حقها بالحضانة”.

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ووفق القانون يحق للأب أن يطالب بضم حضانة الصغار،، إذا قدم ما يفيد إدمان الأم للمخدرات أو الكحول، أو إذا امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، كما يحق للأب رفع دعوى قضائية للتعويض، ونقل الحضانة لمن يليها فى الترتيب.

كما يكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفا، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعنت وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.

وحال رفع الأب دعوى قضائية يكون هناك أكثر من قرار للقاضى، حيث يمكن أن يبدأ سلسلة العقوبات بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، أو يكون حكمه بنقل الحضانة مباشرة لمن يليها ولو بصفة مؤقتة، كما يمكن للقاضي إسقاط الحضانة عن الأم نهائيا.

حسب القانون، ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

شروط انتقال الحضانة للأب

ووفق نص المادة 143 هناك شروط عامة يجب توافرها فى الحاضن سواء كان رجلًا أم امرأة، وهى “العقل – البلوغ رشدًا- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، بينما أضافت المادة 144 ثلاث شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين».