نهائي كأس الدوريات، يلتقي إنتر ميامي بقيادة ميسي في المباراة النهائية في كأس الدوريات مع ناشفيل بعد فوزه على سي إأف مونتيري المكسيكي 2-صفر بالدور نصف النهائي للبطولة.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات “ الرابطتين الأمريكية والمكسيكية”، بعد الفوز الكبير، في نصف النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4-1.

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات

وتنطلق مباراة إنتر ميامي مع ناشفيل في تمام الرابعة صباحا يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة في نهائي كأس الدوريات.

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وأحرز ليونيل ميسي هدفًا في المباراة، ليصل إلى هدفه التاسع خلال 6 مباريات تواليًا، منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد سجل ميسي هدفًا تاريخيًا في شباك فيلادلفيا يونيون، حيث أنه أبعد هدف في مسيرته إذ جاء من مسافة تزيد عن 32 مترا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي، التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف خلال 3 مباريات على التوالي، علمًا بأن ليو ساهم تهديفيًا في المباريات الثلاث.

وأضافت الشبكة، أن ميسي سجل هدفين من خارج منطقة الجزاء باستثناء الركلات الثابتة في آخر 3 مباريات له مع إنتر ميامي، وهو نفس العدد الذي سجله في مبارياته الرسمية الـ 34 السابقة.

كما تعد هذه هي المرة السابعة في مسيرة ميسي، التي يسجل فيها خلال 7 مباريات متتالية بقميص النادي الذي يلعب له ومنتخب بلاده.

ويخوض ميسي لاعب إنتر ميامي النهائي الـ 42 في مسيرته،بعدما تأهل فريقه لنهائي كأس الدوريات بعد الفوز الكبير علي فيلادلفيا يونيون 4-1.

كما ضمن إنتر ميامي المشاركة في مسابقة كأس كونكاكاف الأبطال، وهي الأعرق في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد وصوله إلى المباراة النهائية لكأس الرابطتين.

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه بتسديدة أرضية خادعة فشل الحارس الجامايكي أندري بلايك في صدها (الدقيقة 20).

واستهل إنتر ميامي مسابقة كأس الرابطتين، المخصّصة لأندية الدوريين الأمريكي (ماجور ليج سووكر) والمكسيكي (ليجا أم أكس) في قاع ترتيب المنطقة الشرقية ومع أسوأ سجل في الدوري الأمريكي، قبل أن يحقق 6 انتصارات تواليًا منذ وصول بطل مونديال قطر 2022.

أهداف مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في نصف نهائي كأس الدوريات

افتتح إنتر ميامي التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية عبر المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيز، ليعود الأخير ويمرر كرة الهدف الثاني لميسي.

وأضاف جوردي ألبا زميل ميسي السابق في برشلونة والذي انتقل إلى فلوريدا هذا الصيف مع زميله الآخر لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتيس الذي شارك أساسيا الهدف الثالث (45+3)، قبل أن يقلّص البديل أليخاندرو بيدويا النتيجة لصالح فيلادلفيا يونيون في الدقيقة 73.

وختم إنتر ميامي مهرجانه التهديفي بهدف رابع للبديل الشاب ديفيد رويس من هندوراس (84).

وخرج إنتر فائزًا من مباراة أمام منافس قوي حيث يحتل فيلادلفيا يونيون المركز الثالث في ترتيب أندية المنطقة الشرقية، ولم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في 38 مباراة على أرضه، قبل أن يتعرض لهزيمته الثانية.

تصريحات مدرب إنتر ميامي

وقال الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو مدرب ميامي "كان هدفنا الأبرز التأهل للمسابقة الدولية الموسم المقبل وقد فعلنا ذلك هذه الأمسية".

وتابع "كان الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق التأهل لكأس كونكاكاف الأبطال، وعلينا الآن الاستعداد للفوز بهذه البطولة، الأمر الذي جعلنا نشعر بالحماس والثقة".