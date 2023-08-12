السبت 12 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

ميسي، رقم مميز لأسطورة الأرجنتين بالملاعب الأمريكية، وهذا موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كأس الدوريات، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، تألقه مع الفريق الأمريكي، للمباراة الخامسة على التوالي.

وسجل ميسي هدفا في فوز إنتر ميامي أمام شارلوت، في بطولة كأس الدوريات الأمريكي، التي تجمع بين أندية أمريكا والمكسيك.

وذكرت شبكة أوبتا أن ميسي سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 13 من آخر 15 مباراة له على الملاعب الأمريكية مع النادي والمنتخب، بما في ذلك آخر 7 مباريات على التوالي.

وأشارت الشبكة أيضا أن قائد منتخب الأرجنتين سجل في 6 مباريات متتالية مع النادي والمنتخب للمرة 12 في مسيرته.

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ورفع ليونيل حصيلته الإجمالية إلى 8 أهداف في أول 5 مباريات بقميص إنتر ميامي، الذي انضم إليه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وقع ميسي على عقد مدته موسمين مع النادي الأمريكي براتب سنوي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار بخلاف مزايا مالية وتسويقية أخرى.

ويلتقي إنتر ميامي منافسه فيلادلفيا يونيون الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي بعدما تغلب فيلادلفيا يونيون على كويريتارو المكسيكي 2-1 في دور الثمانية.

 

موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات في تمام الساعة الثانية صباحا يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون مع الفائز من مباراة مونتيري وناشفيل في نهائي  كأس الدوريات المقرر له السبت المقبل.

وتأهل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى نصف نهائي كأس الدوريات، بعدما اكتسح شارلوت برباعية نظيفة اختتمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

أهداف إنتر ميامي وشارلوت في كأس الدوريات

وافتتح التسجيل الفنزويلي جوزيف ماريتينز بالدقيقة 12 من ضربة جزاء، ثم أحرز الهدف الثاني الفنلندي روبير تايلور بالدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث عبر الفرنسي أديلسون مالاندا مدافع شارلوت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78 فيما أحرز ميسي الهدف الرابع قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي ليرتفع رصيد النجم الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي المنضم له حديثا إلى 8 أهداف في 5 مباريات فقط.

وهذه المرة الثانية التي يتنازل فيها ميسي عن تسديد ركلة جزاء، حين أحرز زميله جوزيف مارتينيز الهدف الثاني في مواجهة أورلاندو سيتي (3-1) بكأس الدوريات، يوم 3 أغسطس الماضي.

 

زيادة مشجعي إنتر ميامي

على جانب آخر، دفع انتقال ميسي إلى النادي الأمريكي إلى تزايد عدد المشجعين في الملاعب، وارتفع عدد المشاهدين عبر المنصة التي تبث كافة مباريات كرة القدم الأمريكية.

وانتقل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، حيث وقع مع النادي الأمريكي عقدا مدته عامين ونصف في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار براتب شهري يصل إلى 60 مليون دولار.

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

 

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.
البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.
الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.
البرازيلي بيليه: 70 هدفا.
البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

كأس الدوريات، فيلادلفيا يونيون يتأهل لمواجهة إنتر ميامي في نصف النهائي

كأس الدوريات، ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي البطولة

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