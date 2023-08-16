كأس الدوريات، ميسي يسجل الهدف التاسع مع إنتر ميامي (فيديو)

ميسي، قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، فريقه للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات “ الرابطتين الأمريكية والمكسيكية”، بعد الفوز الكبير، في نصف النهائي على حساب فيلادلفيا يونيون بنتيجة 4-1.

وأحرز ليونيل ميسي هدفًا في المباراة، ليصل إلى هدفه التاسع خلال 6 مباريات تواليًا، منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فقد سجل ميسي هدفًا تاريخيًا في شباك فيلادلفيا يونيون، حيث أنه أبعد هدف في مسيرته إذ جاء من مسافة تزيد عن 32 مترا.

Advertisements

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي، التي يسجل فيها الفريق 4 أهداف خلال 3 مباريات على التوالي، علمًا بأن ليو ساهم تهديفيًا في المباريات الثلاث.

وأضافت الشبكة، أن ميسي سجل هدفين من خارج منطقة الجزاء باستثناء الركلات الثابتة في آخر 3 مباريات له مع إنتر ميامي، وهو نفس العدد الذي سجله في مبارياته الرسمية الـ 34 السابقة.

كما تعد هذه هي المرة السابعة في مسيرة ميسي، التي يسجل فيها خلال 7 مباريات متتالية بقميص النادي الذي يلعب له ومنتخب بلاده.

وعلي صعيد آخر شكا أحد زوار مطعم في مدينة ميامي الأمريكية، من أنه تعرض للضرب من قبل الأمن، تزامنا مع تناول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، العشاء مع عائلته ومالك النادي ديفيد بيكهام.

الاحتفال بالفوز على نادي شارلوت



وقد احتفل ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، بالفوز على نادي شارلوت برباعية نظيفة، مع مالك نادي إنتر ميامي بالشراكة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فكتوريا في مطعم ياباني رفقة سيرجيو بوسكيتس وزوجته إيلينا وجوردي ألبا القادمين من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وذهب ميسي رفقة عائلته إلى مطعم "Gekko" لقضاء ليلة مع عائلة بيكهام بحضور زوجته فيكتوريا وابنتها هاربر البالغة من العمر 12 سنة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فيكتوريا شوهدت وهي تقوم بإخراج ابنتها من المطعم بعد حادثة وقعت بسبب محاولة أحد الأشخاص لالتقاط "سيلفي" في حضور مجموعة من النجوم ضمت كذلك سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وعائلة كل منهما.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد اعتدى أمن المطعم بالضرب على زائر، بعد محاولة عائلته التقاط صورة في عيد ميلاد ابنته الـ21، بسبب الاشتباه برغبته في تصوير ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، وبيكهام.

ووفقا لأقوال الضحية، فقد تم إبعاده أولا، ومن ثم تعرض للضرب، وتم إخراج ميسي وعائلته من المبنى عبر الباب الخلفي.

طردوني ولكموني في وجهي

وأوضح الضحية: "قفزوا علينا وطردوني ولكموني في وجهي.. فقط بسبب محاولته التقاط صورة مع عائلته، وليس مع بيكهام أو ميسي.. لقد كان شيئا عائليا".

وفي وقت لاحق، أظهر مقطع فيديو حصري لموقع "DailyMail.com" فيكتوريا زوجة ديفيد بيكهام وهي تدفع ابنتها هاربر البالغة من العمر 12 عاما، إلى الخارج ثم تعانقها قبل وضعها في سيارة دفع رباعي.