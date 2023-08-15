الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

إنتر ميامي: ميسي جاهز لمباراة فيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لإنتر ميامي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق ليونيل ميسي في التدريبات.

وكان ميسي قد غادر مران إنتر ميامي، أمس الإثنين، بسبب شعوره بألم خفيف.

وقال مارتينو، في تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت متواجدا في جزء من التدريب، لم أر ما حدث لميسي، لكن أتخيل أنه لو كان شيئًا خطيرًا، لكان الجميع في حالة ذعر الآن. لذلك أعتقد أنه لم يحدث شيء يستحق ذلك".

وأكد مارتينو أن ميسي سيكون جاهزا لخوض مباراة فيلادلفيا يونيون، في نصف نهائي كأس الدوريات.

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وكان ميسي سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 13 من آخر 15 مباراة له على الملاعب الأمريكية مع النادي والمنتخب، بما في ذلك آخر 7 مباريات على التوالي.

يلتقي إنتر ميامي أمام منافسه فيلادلفيا يونيون، في نصف نهائي كأس الدوريات الأمريكي بعدما تغلب فيلادلفيا يونيون على كويريتارو المكسيكي 2-1 في دور الثمانية.

موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات


وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات في تمام الساعة السابعة بتوقيت أمريكا والثانية صباحا غدًا الأربعاء بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون مع الفائز من مباراة مونتيري وناشفيل في نهائي  كأس الدوريات المقرر له السبت المقبل.

 

وتأهل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى نصف نهائي كأس الدوريات، بعدما اكتسح شارلوت برباعية نظيفة اختتمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، تألقه مع الفريق الأمريكي، للمباراة الخامسة على التوالي.

وسجل ميسي هدفا في فوز إنتر ميامي أمام شارلوت، في بطولة كأس الدوريات الأمريكي، التي تجمع بين أندية أمريكا والمكسيك.

وذكرت شبكة أوبتا أن ميسي سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 13 من آخر 15 مباراة له على الملاعب الأمريكية مع النادي والمنتخب، بما في ذلك آخر 7 مباريات على التوالي.

وأشارت الشبكة أيضا أن قائد منتخب الأرجنتين سجل في 6 مباريات متتالية مع النادي والمنتخب للمرة 12 في مسيرته.

ورفع ليونيل حصيلته الإجمالية إلى 8 أهداف في أول 5 مباريات بقميص إنتر ميامي، الذي انضم إليه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وقع ميسي على عقد مدته موسمين مع النادي الأمريكي براتب سنوي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار بخلاف مزايا مالية وتسويقية أخرى.

بقيادة ميسي، موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

ميسي، رقم مميز لأسطورة الأرجنتين بالملاعب الأمريكية، وهذا موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

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بقيادة ميسي، موعد مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون في كأس الدوريات

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